Родные погибшего контрактника не верят в самоубийство

Эксперты провели вскрытие, результаты обещают озвучить через несколько дней.

В Карагандинской области расследуют гибель военнослужащего-контрактника. 22-летний Тимур Нурманов скончался от сквозного ранения в голову. Трагедия произошла в казарме при колонии, в которой служил младший сержант. Накануне туда из Шымкента прибыли родные погибшего. Они в несчастный случай и самоубийство не верят и намерены выяснить все обстоятельства, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

О погибшем 22-летнем Тимуре Нурманове родные говорят как о примерном сыне и внуке. С молодым человеком никогда не было проблем. Всегда улыбчив и спокоен. Близкие рассказывают, младший сержант даже откладывал деньги на свадьбу, собирался скоро жениться и вернуться в родной город. После армии остался по контракту охранять одну из тюрем. Страшная трагедия произошла накануне днем в здании казармы напротив колонии, в которой служил Тимур.

- Младший сержант Нурманов Тимур Абдыманапулы допустил самострел в область головы. Назначено служебное расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. Служил по контракту он буквально три года. Срочную службу проходил также здесь, у нас, в воинской части 6505, - заявил командир воинской части 6505 Аян Есжанов.

Всех подробностей военные не раскрывают. Как и не могут ответить на некоторые вопросы родных погибшего, которые сразу после трагедии приехали из Шымкента. По предварительной версии, погибший шел по лестнице последним в колонне и в какой-то момент выстрелил из автомата Калашникова прямо себе в лоб - случайно или намеренно, пока неясно. Следствию предстоит не только восстановить эту жуткую картину, но и выяснить, откуда в момент трагедии у младшего сержанта оказались патроны, ведь в то время взвод только шел получать боеприпасы.

Эксперты провели вскрытие, результаты обещают озвучить через несколько дней. Родные парня до сих пор в шоке, отсутствие ответов их пугает еще больше.

- Чтобы вот сюда себе выстрелить, это нужно быть либо психически больным, либо кто-то давил на тебя. Если бы не было другого выхода. Я не знаю, мы сейчас никому не верим. Наш Тимур был очень добрым, умным, уравновешенным. Мы разговаривали с ним по телефону за пару дней до того, как это случилось. Он, как всегда, был веселым и спокойным. К тому же непонятно, как это физически возможно сделать, - сказал родственник погибшего Таир Нурманов.

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