Большая часть бывшего Семипалатинского ядерного полигона не опасна - ученые

Ставится задача к 2021 году привести административные границы полигона в соответствие со сложившейся радиоэкологической обстановкой.

Уже в обозримом будущем территория бывшего Семипалатинского ядерного полигона может значительно сократиться. Казахстанские ученые пришли к выводу, что более половины его земель не представляют опасности и могут быть возвращены в хозяйственный оборот, пишет Экспресс К.

Существующие границы полигона являются явно избыточными и необоснованными с точки зрения радиационной безопасности. Это подтвердили комплексные исследования его территории, проводимые с 2008 года. Их результаты были озвучены на международной конференции в Курчатове «Семипалатинский испытательный полигон: наследие и перспективы развития научно-технического потенциала».

На сегодняшний день специалисты изучили 56% территории полигона, или 10 410 квадратных километров, что соизмеримо с территорией Ливана. На обозначенной площади был сделан прогноз изменения радиационной обстановки как на ближайшее время, так и на период до 300 лет. Параллельно были начаты работы по рекультивации наиболее загрязненных участков испытательных площадок «Опытное поле» и «Дегелен».

Комплекс проведенных исследований говорит о том, что почти 10 тысяч квадратных километров могут использоваться в хозяйственной деятельности без каких-либо ограничений. Еще 458,2 квадратных километра пригодны для промышленного использования. В составе земель запаса должны остаться радиоактивно загрязненные территории площадью 88,6 квадратных километра. Выводы отечественных ученых подтверждаются заключениями их российских коллег и специалистов Международного агентства по атомной энергетике.

Вместе с тем приведение границ полигона в соответствие с радиационным статусом территорий подразумевает не только возврат последних в хозяйственное пользование. К примеру, загрязненный участок за пределами полигона в районе русла реки Шаган, напротив, должен быть выведен из сельхозоборота и получить статус земель запаса.

Как отмечают в Национальном ядерном центре, полигон богат полезными ископаемыми, однако их разведка и добыча сдерживаются как его юридическим статусом, так и устоявшимся отрицательным имиджем. В связи с этим ставится задача к 2021 году привести административные границы полигона в соответствие со сложившейся радиоэкологической обстановкой, а также полностью ликвидировать наиболее опасные объекты.

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