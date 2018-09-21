Около 40 ребят из ВКО достойно выступили на республиканской спартакиаде "Жұлдызай"

Спартакиада проводится по правилам Special Olympics для детей с особыми потребностями.

39 спортсменов-воспитанников коррекционных интернатов достойно представили Восточный Казахстан на республиканской спартакиаде "Жұлдызай", которая проходила с 17 по 19 сентября. Сегодня спортсмены возвращаются домой с гордо поднятыми головами, ведь они показали замечательные результаты, сообщает Инфоцентр ВКО.

Перед тем, как попасть на республиканские соревнования, в апреле в Усть-Каменогорске прошел отборочный областной тур по 7 видам спорта: мини-футболу, настолькому теннису, волейболу сидя, легкой атлетике, голболу, плаванию и национальным видам спорта - "Бес тас", "Асык ату". По итогам лучшие спортсмены получили возможность поехать в Астану для дальнейшей борьбы за первенство.

Капитаном восточно-казахстанской команды стал воспитанник специальной школы - интерната для детей с ограниченными возможностями в развитии города Риддера Михаил Жук , который стал обладателем 2 места в соревнованиях по плаванию. Первое место в этой категории занял Константин Тюрин, который также является воспитанников специальной школы-интерната Риддера. Нужно сказать, что ученики данного учреждения многократные победители республиканских спортивных соревнований "Жұлдызай".

Бронзу в голболе заняли команда девочек и мальчиков из школы-интерната №3 для слабовидящих детей города Семея. В личном зачете по легкой атлетике серебро досталось Аяулым Жениспековой и Арайлым Игембаевой. В настольныом теннисе лучшими стали Константин Кимасов и Алина Бахтиярова.

Целеустремленность этих детей, их воля к победе, сильный характер позволяют им быть лидерами не только в спорте, но и в учебе.

Напомним, спартакиада проводится по правилам Special Olympics для детей с особыми потребностями. Впервые она стартовала в 2016 году, инициатором стал благотворительный фонд "BI-Жұлдызай". На протяжении 13 лет Фонд проводит республиканский фестиваль детского творчества, а теперь и спортивное соревнование, в котором принимают участие более 10 тыс. "особенных" и талантливых детей со всего Казахстана.

Такие соревнования приобщают детей к здоровому образу жизни и занятию спортом, что плодотворно влияет на улучшение здоровья и реабилитацию. Известные казахстанские спортсмены - Бахтияр Артаев, Данияр Елеусинов, Канат Ислам, Ахметов Айдар являются партнерами данной спортакиады. Также поддержку в проведении оказывают Национальный Параолимпийский, Сурдаолимпийский комитет, ОО "Спешил олимпикс".

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