В Америке молодая сотрудница аптечного склада расстреляла семь своих коллег

В результате четыре человека погибли, трое ранены.

По меньшей мере четыре человека погибли, трое получили ранения в четверг в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд. Об этом сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CBS, шериф округа Харфорд Джефри Гэлер, передает ТАСС.

"Семь человек получили огнестрельные ранения, в том числе сама стрелявшая. Трое из них, как ожидается, должны выжить. Два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице", - сказал он.

Шериф добавил, что подозреваемая получила смертельное ранение. Гэлер подчеркнул, что никто из сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, не открывал огонь

Стрельбу, по его словам, открыла 26-летняя сотрудница склада аптечной сети Rite Aid, работавшая по временному контракту и проживавшая в соседнем округе Балтимор. Ее мотивы пока не установлены. По данным очевидцев, в тот день она как обычно пришла на работу к 09:00 и почти сразу же открыла огонь по коллегам.

Женщина, скончавшаяся в больнице, является единственной подозреваемой. В настоящее время угрозы для жителей округа нет, подчеркнул Гэлер. Сотрудники правоохранительных органов, однако, продолжают обыскивать территорию складского комплекса, площадь которого составляет около 20 тыс. квадратных метров, в поисках других возможных пострадавших.

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