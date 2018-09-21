Дожди пройдут в большинстве областях Казахстана

Возможно выпадение града.

Погоду большей части территории Казахстана будет определять циклон, и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с этим в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, местами возможно выпадение града, усиление ветра на юго-востоке с пыльной бурей. На севере и северо-западе республики местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидается туман, возможен град, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с, в Алматинской области с пыльной бурей, в Костанайской области - местами туман. В Северо-Казахстанской области местами возможен град, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 18°, облачно, слабый дождь.

Погода в Астане днем 13°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 21 сентября.

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