Казахстанцы стали покупать меньше российских рублей

Среди регионов РК по объему нетто-продаж российских рублей обменными пунктами лидируют области, граничащие с РФ.

Рубли дешевеют, спрос на них - падает. За месяц курс российской валюты к тенге снизился на 1,3%, нетто-продажи просели на 10,1%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Так, нетто-продажи российских рублей обменными пунктами составили в июле 2018 года 51,9 млрд тенге, что на 10,1% меньше, чем в прошлом месяце. Объемы нетто-продаж рублей обменниками уменьшаются уже третий месяц подряд.

Отрицательные объемы нетто-продаж в июле были зафиксированы в двух регионах - Кызылординской области и в бывшей ЮКО (ныне Туркестанская область и город Шымкент), до этого - с января по июнь - в минус уходила только Кызылординская область.



Среди регионов РК по объему нетто-продаж российских рублей обменными пунктами лидируют области, граничащие с РФ.

На первом месте ЗКО - 7,5 млрд тг, на 2,9% меньше, чем в прошлом месяце. Следом идет ВКО - 6,4 млрд тг, что на 9,3% меньше, чем месяцем ранее. Замыкает тройку лидеров Костанайская область - 5,7 млрд тг, рост за месяц на 12%.



Официальный обменный курс рубля в среднем за июль составил 5,5 тенге, что на 2,4% больше, чем в среднем за июнь. Но уже в августе курс упал до 5,4 тенге за рубль (-1,3%).

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