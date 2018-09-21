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Какие вопросы собирается поднять Трамп на предстоящем заседании СБ ООН

Об этом рассказала журналистам представитель США при ООН Никки Хейли.

Фото : News Front21 сентября 2018, 09:56

Президент США Дональд Трамп затронет на предстоящем в среду заседании Совета Безопасности (СБ) ООН дело Скрипалей, проблему химического оружия, отношения с Ираном, а также политику в отношении КНДР. Об этом сообщила в четверг в интервью телекомпании Fox News постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает ТАСС.

"Заседание СБ ООН под председательством президента Трампа станет, я уверена, событием, к которому будет приковано самое пристальное внимание. Он будет говорить не только об Иране, он затронет проблему химического оружия, которой мы занимались применительно к Сирии. Он будет говорить о Северной Корее и тех мерах, которые мы принимаем в отношении этой страны, а также об инциденте со Скрипалями (отравленными экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Великобритании)" - заявила она.

Особое внимание, по словам Хейли, Трамп намерен уделить политике в отношении Ирана.

"Он уверен в том, что мы не должны упускать из виду эту проблему и что международное сообщество должно об этом помнить", - добавила она.

Заседание СБ ООН по вопросам нераспространения химического и ядерного оружия под председательством Трампа состоится 26 сентября.


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