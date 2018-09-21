В бизнесе вопросы решаются быстрее при хороших связях

Ты стоишь ровно столько, сколько стоят твои связи. Издавна известно - чем большими связями обладает человек, тем проще ему решать вопросы.

Первостепенно, конечно, какими качествами обладает человек, и какие у него предпринимательские задатки. Но удачные знакомства помогают быстро подняться на самую вершину и занять достойное место в бизнес среде.

Программа МВА Назарбаев Университета предназначена для выращивания будущих топ-менеджеров, она обеспечивает навыками, знаниями и мышлением, необходимыми для эффективного управления в глобальной бизнес-среде. Данная программа разработана в соответствии со стандартами лучших программ MBA, при этом была увеличена интенсивность обучения с целью соответствия скорости развития бизнес среды в Казахстане.

Султан Далипов поступил на программу Executive MBA будучи руководителем двух компаний. По его словам, знания ему были необходимы, чтобы укрепить и расширить свой бизнес.

"Поступил на программу EMBA будучи предпринимателем, как помню сейчас, я развивал несколько проектов параллельно. Я уже руководил компанией "Фудком" и сетью автомоек "PEGAS". Конечно же, для качественной работы и развития своих проектов нужны знания на международном уровне, в чем и привлекла программа EMBA, где я мог, не останавливая работу, получить знания по высоким стандартам по совместной программе школы бизнеса Fuqua, Университета Дьюк. По завершении учебы, я запустил совсем новый и трендовый проект - компанию "cnkz" (управляющая компания) и кофейню "barista". Нетворкинг – это неотъемлемая часть программы. Поэтому, я думаю, учиться по такой программе должны действующие руководители, предприниматели, так как они делятся между собой опытом и рассказывают, как работает тот или иной механизм у них в компании. Лично мне, было интересно узнать у сокурсников, как и что они делают в свои компаниях. Кое-что я сразу же внедрял в свой бизнес на следующий день, и это работало! Есть моменты, где я просто не мог правильно построить систему, и все было в разброс. Занимался всем подряд, и закрывал горящие вопросы и много экспериментировал. Методом проб и ошибок находил нужную стратегию. А в процессе учебы, для меня многое обозначилось в систему, и сейчас я уже системно строю свою работу и бизнес в целом",- рассказал Далипов.

Бизнес образование - это полезные знания, которые пригодятся в любой отрасли. К примеру, Тамирлану Талгаеву было недостаточно технического образования при продвижении по карьерной лестнице. Чем выше должность, тем больше и разнообразнее обязанности.

"До учебы на программе я работал в корпоративном секторе нефтегазовой индустрии в Москве, где прошел путь от полевого инженера до менеджера по развитию бизнеса. На работе я сталкивался с вопросами выстраивания коммерческих моделей монетизации сервисных услуг, ежедневное взаимодействие с финансовыми, юридическими и производственными службами. Данные вызовы заставляли выходить за рамки моего инженерного образования и принимать бизнес решения, поэтому пришло осознание, что нужно получить более комплексные знания в разных бизнес-дисциплинах. В процессе поиска и выбора подходящей программы, я принял решение, что программа MBA в Назарбаев Университете оптимальна для меня по нескольким причинам: во-первых, мое желание приобрести опыт учебы и жизни в другой стране, во-вторых, качество от ведущих мировых бизнес-школ, и в-третьих, разумная стоимость обучения и проживания. Опыт 14 месяцев учебы показал правильность моего выбора, а также я получил много приятных "бонусов", таких как лекции от известных представителей бизнеса, политики, некоммерческого сектора. Сегодня, почти два года спустя окончания учебы, первое, что мне вспоминается - это коллектив наших сокурсников, людей очень интересных и разносторонне развитых. Активный нетворкинг был не только интересен, но и очень полезен, а плоды я пожинаю до сих пор. Сразу после окончания программы, я принял предложение от Майкрософт и проработал 1 год на позиции Business Productivity Solutions Professional. Затем по собственной инициативе решил уйти в частный бизнес. Теперь я с партнерами занимаюсь проектами в сфере образования и общепита", - рассказал Тамирлан.

"С самого начала карьеры я работала в финансовой сфере – начинала в банке второго уровня, затем в Банке Развития Казахстана, после перешла в инвестиционную компанию в структуре АО "Самрук-Казына", сейчас работаю в секторе инвестиционных проектов Евразийского банка развития. Финансовый мир меняется стремительно, особенно в современных реалиях, и также требует быстрой реакции на изменения от участников рынка. Чтобы быть в тренде, при огромной моральной поддержке семьи, я поступила на программу МВА Назарбаев Университета. Выбор был очевиден – программа включает в себя очень правильно подобранный комплекс дисциплин, преподавание от ведущих мировых профессоров на английском языке, отсутствие необходимости уезжать за рубеж на длительное время.

Помимо знаний, за которыми в основном приходят студенты, МВА Назарбаев Университета является и центром нетворкинга – здесь мы подружились со своими одногруппниками, преподавательским составом, общаемся с выпускниками школы, новыми потоками, познакомились со многими выдающимися личностями Казахстана и мира. Выходя из стен университета, вы выносите с собой не только огромный багаж знаний, но и заметно пополненный список новых знакомств. Не секрет, что в бизнесе многие вопросы решаются быстрее и эффективнее при хороших связях, поэтому очень важно иметь обширную сеть знакомств во всех сферах деятельности.

Особой моей гордостью является, то, что полученные на программе знания помогли успешно сдать первый уровень экзамена для получения сертификата финансового аналитика (CFA - Chartered Financial Analyst, 1 level)", - считает выпускница программы МВА Жанар Жакупова.

Подробнее о программах Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета можно прочитать на сайте школы.

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