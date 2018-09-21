Ж.Асанов подвел итоги пилотного проекта по разъяснению судебных актов

Главный итог можно отметить одним показателем – по уголовным и адмделам число обжалований снижено в два раза.

Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов обратился с очередным письмом к коллегам к своим коллегам, в котором подвел итоги пилотного проекта «Разъяснение судебных актов». Об этом сообщил пресс-секретарь ВС Болат Кальянбеков, передает Zakon.kz.

«В каждом регионе добровольно определили 15 судей (поровну на гражданское, уголовное и адм. производства). Они разъясняли доступным языком суть вынесенных ими судебных решений участникам процессов. Пилот сразу показал свою перспективность. По итогам первого месяца число обжалований в ряде регионов снизилось в пять раз», - напомнил Кальянбеков на странице в Facebook.

По его словам, это стало фундаментом для целого блока работ. Была разработана новая нормативная база из трех новых постановлений ВС. Организована международная конференция по ораторскому искусству. Во всех регионах судьи обучились новым навыкам коммуникаций. Состоялся конкурс на лучший судебный акт.

«Все это было направлено только на одно – сделать судебные акты понятными населению и через это повысить доверие к судам. Особо отмечу, что Верховный Суд все провел максимально открыто для общества. Состоялось четыре прямых эфира (ссылки на сайте ВС). Общее число просмотров более 120 тысяч. В СМИ вышло около 70 материалов. Ж.Асанов дважды рассказывал об этом в своих письмах коллегам от 13 марта и 26 апреля», - отметил пресс-секретарь.

Все это, по его словам, стало результатом успешного завершения пилота. Началась системная работа.

«Главный итог можно отметить одним показателем – по уголовным и адмделам число обжалований снижено в два раза. Очень важно, что это внешняя оценка самих участников судебных процессов.

Думаю это конкретный результат «Семи камней правосудия». Работа продолжается», - резюмировал он.

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