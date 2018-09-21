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Россиянка ищет пропавшего брата в Костанайской области

Последний раз выходил на связь 10 сентября.

Фото : alau.kz21 сентября 2018, 11:10

Жительница российского города Златоуст Виктория Никитина ищет своего брата Николая Шмелёва 1978 года рождения, передает alau.kz.

Николай Шмелёв — гражданин Казахстана, проживающий в Челябинской области в городе Коркино. Пересек границу в Троицке 8 сентября. Последний раз выходил на связь 10 сентября.

Был одет в белую футболку в черную полоску, коричневую кожаную куртку, джинсы синие, чёрные кроссовки, с собой была маленькая сумочка через плечо. Короткая стрижка, рост 180-185 Особые приметы: инвалид 3 группы по зрению, дефект левого глаза. Татуировка на левом плече в виде руки держащей факел.

Возможные районы пребывания - Костанай и ближайшие деревни. Его дома ждёт мама, жена, маленькая дочь. Если Вам известна какая-либо информация о пропавшем, просьба позвонить по тел.: 89514618775 (viber, whatsApp).


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