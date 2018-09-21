Мы узнали цену всем победам Гены - Абаев о поединке Головкина и "Канело"

Последний бой меджду Геннадием Головкиным и Альваресом войдёт в золотую коллекцию мирового бокса, считает министр.

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Прежде всего мы стали свидетелями прекрасного исторического поединка. Он однозначно войдёт в золотую коллекцию мирового бокса. Я лично, очень рад, что казахстанцы все как один поддерживают Геннадия. Ведь благодаря бою с "Канело", казахстанцы поняли, насколько героическим является усилие Головкина. Когда судьи благосклонны к сопернику, когда вся публика на стадионе практически представлена его болельщиками, когда промоутерская кампания, его оппоненты во многом диктуют условия всей боксёрской индустрии. Благодаря последнему бою мы узнали цену всем победам Гены. Ведь необходимость отправлять в нокаут каждого соперника, потому что ты не уверен в решении судьи – это огромная, прежде всего, психологическая нагрузка", - сказал Даурен Абаев во время программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".