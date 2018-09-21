Токаев раскритиковал работу правительства по разработке законов

Имеются случаи, когда в принятые парламентом законодательные акты в течение года после вступления их в силу, вносятся до ста изменений другими законами.

Ключевые проблемы при разработке законопроектов госорганами назвал на правительственном часе в Сенате Парламента РК по вопросам совершенствования законотворческого процесса спикер палаты Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению председателя Сената, законотворческий процесс сегодня действительно нуждается в совершенствовании, так как «здесь немало проблем, требующих открытого, профессионального обсуждения».

«В конце концов, от качества законодательной системы государства в решающей степени зависит благополучие его граждан. Усиление контрольных полномочий парламента требует серьезного упорядочения процесса разработки и инициирования законопроектов субъектами законодательной инициативы», - сказал К.-Ж. Токаев.

Вместе с тем, спикер назвал ряд этих проблем. В частности, он указал, что тревогу сегодня вызывает концептуальная основа законопроектов, так как имеются случаи, когда концепции не охватывают и не отражают основные проблемы, являющиеся предметом регулирования законопроекта.

«Данное тревожное обстоятельство говорит об отсутствии у разработчиков четкого видения содержания законопроектов, механизмов их реализации в случае принятия парламентом. Также следствием недостаточной организации законотворческого процесса, его планирования является хаотичное представление проектов, как правило, в последние месяцы календарного года или перед окончанием сессии. Такая практика работы не может не сказываться на качестве работы над законопроектами», - считает глава палаты.

В то же время нарекания вызывает недостаточно высокий уровень планирования законопроектных работ.

«Что порождает отсутствие системности, «кампанейщину» в законодательном процессе, запоздалые решения давно назревших проблем, многочисленные хаотичные поправки в кодифицированные акты. Поэтому зачастую нормы законов сами по себе не создают правовое поле, а являются следствием быстро меняющихся реалий и обстоятельств. Имеются случаи, когда в принятые парламентом законодательные акты в течение года после вступления их в силу, вносятся до ста изменений другими законами», - констатировал К.-Ж. Токаев.

Также, по его словам, законы нередко нацелены на решение только оперативных проблем в экономике и общественной жизни. Бросается в глаза отсутствие в них концептуального видения текущих моментов и перспективных тенденций в развитии государства.

«Некоторые законы страдают как внутренними противоречиями, так и отсутствием сбалансированности между собой. Одно и то же явление законы могут трактовать по-разному. Это, естественно, порождает критическое отношение общества к деятельности парламента и правительства», - подчеркнул спикер Сената.

Другой не менее острой проблемой является стремление правительства соответствовать многочисленным рейтинговым показателям.

«Каждый госорган поставил перед собой цель достижения международных рейтингов на основе принципов, методов, соответствующих только их задачам. В то же время вхождение в группу высокоразвитых стран предполагает скоординированную работу всех органов правительства в этом направлении», - пояснил он.

«Отдельная тема для обсуждения и переосмысления - это отсутствие сбалансированного подхода к самой сути законодательной системы. По одним направлениям мы идем в сторону ужесточения, в других сферах увлекаемся либерализацией. Свод казахстанских законов, таким образом, лишается внутренней логической взаимосвязи, правовые установления только отдаляют от искомой цели - законопослушания, уважения к закону, снижения правонарушений», - добавил глава палаты.

Также проблемными остаются «разграничение вопросов для их регламентации на законодательном или подзаконном уровне»; разъяснительная работа по законам. отсутствие системности при заключении международных договоров, мониторинге реализации, а также последующей их имплементации в национальное законодательство.

«Требуется принятие комплексных организационных мер для усиления института правового мониторинга. Известный тезис, что «здоровье государства начинается с законов изаканчивается законностью» означает острую необходимость принятия только эффективных законов», - заключил К.-Ж. Токаев.

Ксения Давыдова, Астана

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