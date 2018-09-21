До 352 тенге опустился курс доллара на утренних торгах
Объем торгов – 147,4 млн долларов.
Фото : aif.ru21 сентября 2018, 11:32
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 352,09 тенге за доллар (-6,91 тенге), объем торгов – 147,4 млн долларов (+92 600 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,3973 тенге за юань (-1,0785 тенге), объем торгов – 1 100 тыс. юаней (- 450 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 350-353,5 тенге, евро - 413-417 тенге, рос.рубля - 5,35-5,43 тенге.
В торгах приняли участие 18 банков.
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