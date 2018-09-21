Робот будет помогать госорганам в разработке законов

Правда, робот не будет за людей писать проекты законов, он будет обрабатывать аналитические данные для их разработки.

Министр юстиции РК Марат Бекетаев сообщил на правительственном часе в Сенате Парламента РК по вопросам совершенствования законотворческого процесса, что к разработке законопроектов могут привлечь искусственный интеллект-робота, передает Zakon.kz.

«Хочу отметить проводимую работу по разработке информационной системы «Е-законодательство». Система будет обрабатывать большие данные - «Big data», которые будут поступать из интернет-ресуров и баз данных государственных органов через их интеграцию», - сказал он.

В дальнейшем, по его словам, планируется подключить к этой системе искусственный интеллект - робот.

«Следует сразу сказать, что робот не будет за людей писать нормы законопроекта. Он будет обрабатывать аналитические данные по запросу госоргана и выдавать результат необходимый для разработки проекта НПА», - указал министр.

Ксения Давыдова, Астана

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