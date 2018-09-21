Тойота провела второй ежегодный конкурс профессионального мастерства и качества сервиса

Инициатива стартовала успешно и превращается в добрую традицию: в этом году количество заявок от дилеров на участие в конкурсе выросло в разы.

Компания совершенствует качество сервиса в дилерских центрах, мотивируя сотрудников ежегодным региональным соревнованием профессионального мастерства ремонта и обслуживания клиентов.

Это часть стратегии "Тойоты Мотор Казахстан", которая работает над развитием сервисного обслуживания, профессионализма сотрудников и кадровой политике.

20 сентября компания провела в своем учебном центре в Алматы второй региональный конкурс для специалистов дилерской сети Toyota и Lexus Казахстана и Кыргызстана.

В прошлом году за звание лучшего из лучших боролись только автомеханики, способные оперативно выявить и устранить неполадку в автомобиле. В этот раз список категорий расширился до трех: автомеханики, сервисные консультанты и консультанты по продажам автомобилей.

Инициатива стартовала успешно и превращается в добрую традицию: в этом году количество заявок от дилеров на участие в конкурсе выросло в разы – пришлось проводить строгий отборочный тур. В итоге в финал прошли одни из самых лучших профессионалов из дилерских центров Toyota и Lexus обеих стран, которые приехали побороться за чемпионский титул.

Открытие конкурса состоялась с участием директора департамента сервисного обслуживания "Тойота Мотор Европа" Сюити Хирата и президента "Тойота Мотор Казахстан" Кит Симмонс. Господин Симмонс в своей речи отметил следующее:

"Этот конкурс – уже не просто часть культуры компании, а серьезный экзамен нашего уровня сервиса и показатель удовлетворенности наших клиентов. В то же время это популяризация мастерства и профессионализма, стремления к совершенству, а также воспитание гордости за свою профессию".

В рамках соревнования было 18 заданий. Автомеханики производили техническое обслуживание по ремонту популярной, "народной" модели Camry 70. Сервисные консультанты отрабатывали 6 реалистичных сценариев по приемке автомобилей на сервис. Специалисты по продажам демонстрировали умение вести консультацию по телефону для покупателей и презентовали новые модели. Весь процесс – это жесткие временные рамки, спортивный азарт и волнение, а также понимание высокой ответственности за свой дилерский центр!

Судейская коллегия из представителей "Тойота Мотор Казахстан" дотошно оценивала работу конкурсантов. Нюансов было множество: соблюдение технологий и процессов ремонта, правильное применение стандартов обслуживания, вежливое и обходительное обращение с клиентами и многое другое.

В итоге были определены девять победителей, которые получили медали и ценные призы, а их дилеры – переходящие чемпионские кубки в трех категориях.

Итоги финала конкурса. Автомеханики:

3е место – Котов Владимир – Лексус Алматы

2е место – Капустин Геннадий – ТЦ Жетысу

1е место – Рогачев Виктор – Тойота Сити Астана

Итоги финала конкурса. Сервисные консультанты:

3е место – Зарщиков Павел – ТЦ Атырау

2е место – Держевицкий Евгений – Лексус Алматы

1е место – Коновалов Илия – ТЦ Алматы

Итоги финала конкурса. Продавцы-консультанты:

3е место – Бугаенко Александр – ТЦ Алматы

2е место – Бубликов Евгений – ТЦ Бишкек

1е место – Конусбай Санжар – Тойота Сити Алматы

Чудеса мастерства, продемонстрированные на соревновании, являются частью повседневной работы дилерских центров Toyota и Lexus, которые сфокусированы на постоянном улучшении своего сервиса. Для сотрудников дилерских центров это означает неуклонное следование принципам Тойота и повышенная ответственность за проделанную работу. При этом планка качества ежегодно поднимается.

За дополнительной информацией просьба обращаться в департамент маркетинга ТОО "Тойота Мотор Казахстан" по телефону в Алматы: +7 (727) 258 88 31. E-mail: marketing@toyota-motor.kz

Официальный web-сайт компании: www.toyota.kz

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