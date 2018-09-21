Есть госзаказ - работают, нет - сидят. Аким СКО раскритиковал предприятия

Никто не хочет конкурировать, хоть что-то делать, думать - Аксакалов.

На заседании акимата глава области Кумар Аксакалов подверг критике предприятий Северного Казахстана за слабый менеджмент и за зависимость от бюджета. Аким области призвал руководителей предприятий искать новые рынки сбыта, осваивать новые виды производства, сообщает пресс-служба акима области.

"Неправильно сориентированы руководители предприятий. Есть госзаказ - работают, нет - сидят. Никто не хочет конкурировать, хоть что-то делать, думать. Это касается наших заводов, строительных компаний, предприятий легкой промышленности. Все за счет государственных денег хотим", - подчеркнул глава региона.

Также аким области призвал мукомольные заводы находит новые рынки сбыта продукции. У мукомолов возникают проблемы с реализацией продукции в страны Средней Азии. Кумар Аксакалов отметил, что сейчас созданы все условия для экспорта зерна и муки в Китай.

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