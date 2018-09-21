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Иоган Меркель отмечает 60-летний юбилей

От имени коллектива юбиляра поздравил председатель Конституционного совета К. Мами.

Фото : п/служба21 сентября 2018, 12:12

В Конституционном совете состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летнему юбилею члена совета Иогана Меркеля, передает Zakon.kz.

От имени коллектива юбиляра поздравил председатель Конституционного совета К. Мами.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, палат Парламента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, министерства юстиции и Академии правоохранительных органов, которые также отметили заслуги И. Меркеля в становлении национальной правовой системы и пожелали ему дальнейших успехов в укреплении режима конституционной законности в стране.


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