Оперный хит «Севильский цирюльник» покажут в Астане

Премьера оперы состоялась 12 февраля 1816 года в Риме.

Самая ожидаемая премьера сезона пройдет на сцене главного театра страны - в «Астана Опера» - 12 и 13 октября. Для публики готовят известную и всеми любимую комедийную оперу «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, которую отличает живость, музыкальный юмор, явившиеся причиной многих тысяч исполнений этого прекрасного произведения по всему миру.

Постановочная группа представлена именами признанных мэтров в мире музыки: дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана, главный дирижер театра «Астана Опера», знаменитый во всем мире маэстро Алан Бурибаев, режиссер - прославленный итальянский постановщик Альфонсо Антониоцци, сценографы - постоянный партнер «Астана Опера», в тандеме с которым театр осуществил множество постоновок, - Эцио Фриджерио, и молодой перспективный итальянский сценограф Риккардо Масирони. Художник по костюмам - обладательница премии «Оскар» за работу в фильме «Сирано де Бержерак» Франка Скуарчапино. Ассистент художника по костюмам – Анна Верде (Италия) и Арасель Досмуратова (Казахстан). Дизайнер по проекциям – Серджио Металли (Италия).

«Севильский цирюльник» создан на сюжет одноименной комедии крупнейшего французского драматурга Пьера Бомарше, либретто написал Чезаре Стербини. Премьера оперы состоялась 12 февраля 1816 года в Риме. Главный герой оперы – Фигаро. В его образе воплощены жизненная энергия, оптимизм, предприимчивость. Он выступает в комедии как выразитель взглядов передовых слоев общества того времени.

Эта комедийная опера на протяжении нескольких столетий продолжает завоевывать сердца публики всех стран неиссякаемым остроумием, мелодической щедростью и виртуозным блеском вокальных партий. Сюжет привлекает неожиданными поворотами, которые кажутся выхваченными из самой жизни.

Одним из первых и самых ярких казахстанских исполнителей главной партии в этой опере был Народный артист СССР Ермек Серкебаев, которого признали и лучшим Фигаро Советсткого Союза. В «Астана Опера» эту партию готовятся исполнить Заслуженные деятели Казахстана Сундет Байгожин и Талгат Мусабаев. Графа Альмавива представит Фредерико Бутацци (Италия), Дамир Садуахасов, Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин. Бартоло – Бауржан Андержанов, Евгений Чайников, Александр Красиков. Розина – Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова; Заслуженная артистка Республики Башкортостан Альфия Каримова и лауреат многих международных конкурсов Айзада Капонова. Базилио – Народный артист Армении Барсег Туманян, а также Таир Тажи и Евгений Чайников. Берта – Татьяна Вицинская, Малика Минизини, Гульжанат Сапакова. Фиорелло – Талгат Галеев, Ержан Саипов. Офицер – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев и Шынгыс Расылхан.

Начало спектакля: 12 октября в 19.00, 13 октября в 18.00

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