Минюст рассматривает возможность применения опыта Великобритании в законотворчестве

Если мы хотим эффективно внедрять лучшие мировые практики, необходимо иметь возможность быстро изучать новый опыт - министр юстиции.

Говоря о совершенствовании законотворческого процесса на правительственном часе, министр юстиции РК Марат Бекетаев сообщил о том, что идет процесс изучения опыта Великобритании в этой области, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы работаем, чтобы обеспечивать качество и оперативность законотворческого процесса. И ключевым здесь является план законопроектных работ, который позволяет рационально организовать работу. Тем не менее, внесение внеплановых законопроектов неизбежно и вызвано объективными причинами, поэтому это не должно расцениваться негативно. Во многом внеплановые законопроекты обусловлены реализацией новых стратегических ориентиров, обозначаемых, например, в ежегодных посланиях Главы государства", - пояснил Бекетаев.

По его мнению, в условиях неустойчивой внешней конъюнктуры частые корректировки в законы или разработка новых - является нормальным процессом и не связано с качеством действующего законодательства.

"Другое дело, если в недавно принятые законодательные изменения вносятся поправки из-за негативных последствий. Здесь должны быть вопросы к качеству законотворчества", - отметил министр юстиции.

Негативные последствия от законодательных изменений, по словам Бекетаева, как правило, возникают в двух случаях: когда разработчик неправильно спрогнозировал последствия и когда внесенные изменения положительные, но общество не было к ним подготовлено, например, из-за слабой разъяснительной работы.

"В этой связи хотел бы привести в пример опыт Великобритании. Заблаговременно до внесения законопроекта в парламент используются Зеленая книга и Белая книга. Они публикуются массовым тиражом или напрямую направляются заранее определенному кругу лиц, с которыми проводятся консультации. Зеленая книга – это документы консультативного характера. Они готовятся правительством для того, чтобы госорганы могли собрать отзывы и предложения по проводимой политике. После проведения консультаций, публикуется более влиятельная Белая книга. Она представляет собой заявление о будущей политике правительства в конкретной сфере", - рассказал спикер.

В Минюсте планируют более глубоко изучить этот опыт на предмет целесообразности внедрения в казахстанский законотворческий процесс.

"Если мы хотим эффективно внедрять лучшие мировые практики, необходимо иметь возможность быстро изучать новый опыт. Изучение основных трендов и успешного опыта является важным элементом законопроектной деятельности... ...Планируется концептуально пересмотреть процесс принятия НПА, порядок проведения юридической экспертизы и правового мониторинга. До конца текущего года в рамках соглашения с Всемирным банком будет проведен сравнительный анализ международного опыта по данному вопросу с последующей разработкой законопроекта", - заключил Бекетаев.

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