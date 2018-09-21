В Актобе построили первый в республике центр духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым"

Уникальный проект реализован в рамках акции "Туған жерге тағзым" за счет средств спонсоров и жителей области.

Сегодня в рамках республиканского Слета матерей в Актобе состоялось открытие первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым", сообщает пресс-служба акима области.

В торжественной церемонии приняли участие народная артистка СССР Б.Тулегенова, Герой Социалистического Труда В.Сидорова, Уполномоченный по правам ребенка РК С.Айтбаева, академик НАН РК Р.Кузденбаева, этнограф З.Ахметова, известная поэтесса и журналист М.Айтхожина, Заслуженный деятель РК А.Жаганова.

Уникальный проект реализован в рамках акции "Туған жерге тағзым" за счет средств спонсоров и жителей области. Стоимость центра, возведенного в виде белоснежного платка матери, составляет 350 млн. тенге.

"Открытие данного комплекса - это дань уважения матерям, дочерям казахского народа, имена которых для каждого из нас являются священными и бесценными. Отныне подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа" многодетным матерям мы будем вручать именно здесь. Хочу сказать, что для актюбинских матерей, внесших значимый вклад в развитие региона и укрепление семейных ценностей мы готовим нагрудной знак "Ана даңқы". Его получат самые достойные, жизнь которых служит примером для других. Уверен, что комплекс "Анаға тағзым" станет поистине духовным центром и будет играть огромную роль в воспитании подрастающего поколения", - подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев на церемонии открытия.

Отметим, что деятельность центра будет направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа. Здесь будут вести образовательно-воспитательную работу подрастающего поколения, работать кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие виды деятельности, что позволит развивать у молодежи необходимые в современном обществе ценностные ориентиры.

"Мы очень рады, что в строительстве центра приняли участие многие жители Актюбинской области. Более 200 человек направили со своих личных счетов личные деньги. Это были 2 тысячи тенге, 50 тысяч, миллионы тенге. Также более 300 предприятий перечислили средства. Больше всего хочу поблагодарить районы – Мугалжарский и Шалкарский. Производственные коллективы данных районов направили однодневные зарплаты", - сообщила заместитель акима г. Актобе Кульпаршин Айдарханова.

В ходе экскурсии гости осмотрели национальный музей, экспозиционный зал, где посетители смогут ознакомиться с жизнью и подвигами ярких представительниц казахского народа, оставивших важный след в истории нашей страны. Здесь же делегаты Слета посетили выставку областного музея "Шедевры Актюбинского края", кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна и др. по завершению мероприятия были посажены первые ели на будущей Алле матерей.

Напомним, в Актобе в рамках реализации Программы "Рухани жангыру" в целях повышения социальной роли и статуса женщин в обществе, привлечения внимания государственных органов и общества к проблемам современной семьи, материнства и детства, развития демографической политики проходит Слет матерей "Анаға тағзым".

В форуме участвуют 1200 представителей общественности, государственных органов, НПО, бизнес-структур со всех регионов страны.

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