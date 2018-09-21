Жителя Костанайской области ищут за совершение тяжкого преступления

Полиция гарантирует анонимность за информацию о преступнике.

Ориентировку по розыску распространила пресс-служба ДВД Костанайской области, передает alau.kz

Департаментом внутренних дел Костанайской области за совершение преступления предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть» разыскивается Муханов Муратбек Мейрамбекович, 25.11.1987 года рождения, уроженец Костанайской области, национальность — казах.

Приметы: худощавого телосложения, рост 180-185 см., сутулится, при походке ноги разбрасывает в стороны, волосы темные короткие, губы тонкие, уши оттопыренные.

При получении какой-либо информации о местонахождении преступника, просим сообщить в ДВД Костанайской области по телефонам: 8-7142-52-61-11, 52-62-18, 52-61-12 или на 102 (звонок бесплатный). Анонимность гарантируем.

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