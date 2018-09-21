Кул-Мухаммед: Лоббирование на сегодня никак не регламентировано в РК

Сенатор констатировал, что каждое министерство приходит в парламент и лоббирует свои интересы в законопроектах.

На правительственном часе в Сенате Парламента РК по вопросам совершенствования законотворческого процесса речь зашла об отсутствии в Казахстане закона о лоббировании, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодняшнее заседание очень важное по вопросам совершенствования законотворческой деятельности. Это основное направление нашей деятельности и можно сказать - основа нашей работы», - сказал депутат Мухтар Кул-Мухаммед.

Вместе с тем, он затронул проблему лоббирования ведомствами своих интересов в разрабатываемых ими законопроектах.

«В связи с этим сейчас поднимались вопросы о том, что каждое министерство, инициируя конкретный законопроект, лоббирует, прежде всего, интересы своего министерства, это понятно. Во время обсуждения бюджета акиматы лоббируют интересы своего региона через депутатов, мы это тоже знаем. При обсуждении крупных пакетов законопроектов, которые посвящены тем или иным вопросам развития национальной экономики крупные национальные компании, финансово-промышленные группы также лоббируют свои интересы. Это тоже понятно. Все, кому не лень, занимаются в стенах парламента лоббистской деятельностью», - констатировал сенатор.

Парламентарий указал, что в стране до сих пор не разработан и не принят закон о лоббировании.

«В то же время у нас нет закона о лоббировании, который присутствует в законодательстве почти всех развитых западных стран. Был бы такой закон, мы бы четко знали, как регламентировать. В связи с этим вопрос: как вы думаете, не пора ли принять закон о лоббировании?» - обратился Кул-Мухаммед.

Как пояснил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов, история у этого вопроса «длинная».

«Проект закона о лоббистской деятельности вносился даже в парламент. История у него длинная. Агентство со своей стороны не так давно вновь инициировало этот вопрос. К сожалению, пока он не находит разрешения. Но наша позиция, чтобы в определенной степени регламентировать этот вопрос, нужно принятие такого закона. Тогда у нас будут четкие рамки, где заканчивается лоббирование, а где начинаются другие вещи, не совсем, может быть, хорошие. Поэтому необходимо четко рамки очертить. Мы только поддерживаем с нашей стороны», - сказал он.

Также этот момент прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Я поддерживаю позицию Олжаса Бектенова. Эту деятельность регламентировать надо. Мы, как Минюст, представляя интересы государства в арбитражных разбирательствах, также сталкивались с вопросом регулирования данной деятельности в других странах. Например, некоторые наши иностранные консультанты, они требовали от нас заполнения множества анкетных форм. Когда они должны были зарегистрироваться в тех или иных организациях, потому что их деятельность отчасти могла быть связана с лоббированием. Особенно это развито в США», - отметил глава ведомства.

По его словам, касательно конкретного срока внедрения этой практики, то здесь, на его взгляд, нужно учитывать, что в комплексе с регулированием лоббирования необходимо решить множество других вопросов.

«В особенности касательно прозрачности финансирования. Например, недавно в 2016 году был принят закон, регулирующий иностранное финансирование. То есть к этому вопросу, я так понимаю, мы подходим осторожно и последовательно для того, чтобы этот закон работал эффективно», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана

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