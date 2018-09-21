В школе Павлодарской области произошел пожар
Было эвакуировано 230 человек, из них 217 детей.
Фото : КЧС МВД РК21 сентября 2018, 13:03
В средней школе №3 села Иртышск Павлодарской области произошел пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
«21.09. в 11-30 в Иртышском районе в селе Иртышск, в 2-х этажном здании СШ №3 расположенной по ул. Баюка, в помещении технического персонала на 1 этаже произошло возгорание бытовых предметов на площади 25 кв.м. Эвакуировано 230 человек, из них 217 детей. Пожар локализован в 11-40 и ликвидирован в 12-20. Жертв и пострадавших нет. Выезжали 7 человек личного состава и 1 ед. техники ДЧС», – сообщил Р. Иманкулов.
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