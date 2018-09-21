Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В школе Павлодарской области произошел пожар

Было эвакуировано 230 человек, из них 217 детей.

Фото : КЧС МВД РК21 сентября 2018, 13:03

В средней школе №3 села Иртышск Павлодарской области произошел пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

«21.09. в 11-30 в Иртышском районе в селе Иртышск, в 2-х этажном здании СШ №3 расположенной по ул. Баюка, в помещении технического персонала на 1 этаже произошло возгорание бытовых предметов на площади 25 кв.м. Эвакуировано 230 человек, из них 217 детей. Пожар локализован в 11-40 и ликвидирован в 12-20. Жертв и пострадавших нет. Выезжали 7 человек личного состава и 1 ед. техники ДЧС», – сообщил Р. Иманкулов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты