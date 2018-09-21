Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Клип "Ленинграда" на песню "Цой" возмутил фанатов

Интернет-пользователи раскритиковали клип, посчитав его неуважением к лидеру «Кино» Виктору Цою.

Фото : Юга.ру21 сентября 2018, 13:07

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Цой», сообщает Zakon.kz.

Клип снят в формате мини-мюзикла и рассказывает историю астронавта космического корабля, потерпевшего крушение и застрявшего среди астероидов. Главную роль исполняет фронтмен группы Сергей Шнуров. Он развлекается на космическом корабле, танцует, играет в теннис, пьет шампанское и встречает пришельца. Под конец песни семья инопланетянина спасает космонавта под отрывок из песни группы «Кино» «Дальше действовать будем мы».

В ролике присутствует реклама.

Интернет-пользователи раскритиковали клип, посчитав его неуважением к лидеру «Кино» Виктору Цою. Фамилия советского рокера в песне упоминается всего дважды.

"А при чем тут Цой-то? Кликбейт?", - сокрушаются разгневанные фанаты.

Ранее творение Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибицу» также раскритиковали пользователи Сети, найдя поведение артистов в клипе недостойным и аморальным. Позднее артисты принесли публичные извинения.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты