Клип "Ленинграда" на песню "Цой" возмутил фанатов

Интернет-пользователи раскритиковали клип, посчитав его неуважением к лидеру «Кино» Виктору Цою.

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Цой», сообщает Zakon.kz.

Клип снят в формате мини-мюзикла и рассказывает историю астронавта космического корабля, потерпевшего крушение и застрявшего среди астероидов. Главную роль исполняет фронтмен группы Сергей Шнуров. Он развлекается на космическом корабле, танцует, играет в теннис, пьет шампанское и встречает пришельца. Под конец песни семья инопланетянина спасает космонавта под отрывок из песни группы «Кино» «Дальше действовать будем мы».

В ролике присутствует реклама.

Интернет-пользователи раскритиковали клип, посчитав его неуважением к лидеру «Кино» Виктору Цою. Фамилия советского рокера в песне упоминается всего дважды.

"А при чем тут Цой-то? Кликбейт?", - сокрушаются разгневанные фанаты.

Ранее творение Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибицу» также раскритиковали пользователи Сети, найдя поведение артистов в клипе недостойным и аморальным. Позднее артисты принесли публичные извинения.

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