Назарбаеву рассказали о новой стратегии развития "Казатомпрома"

Президенту доложили об основных итогах и перспективах деятельности компании.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжаном Пирматовым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, глава государства подчеркнул, что «Казатомпром» является одной из крупных национальных компаний в Казахстане и занимает ведущие позиции в мировой атомной промышленности.

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» доложил Назарбаеву об основных итогах и перспективах деятельности компании.

- Мы тщательно проанализировали сложившуюся ситуацию в мировой атомной отрасли и приняли новую стратегию развития. За 2017 год и за 8 месяцев текущего года компания выполнила все производственные и финансовые планы. Ожидается, что в этом году выплата дивидендов увеличится более чем в 2 раза по сравнению с результатами прошлого года, - сказал Г.Пирматов.

По информации руководителя «Казатомпрома», в текущем году объемы продаж урана превысят средние показатели за последние три года. Таким образом, компания станет самым крупным игроком на мировом рынке не только по объемам производства, но и продаж.

В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений.

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