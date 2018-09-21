Туркестанская область и Индонезия намерены совместно развивать туризм

Индонезия обладает высоким потенциалом во многих сферах.

Туркестанская область и Индонезия наладят тесное сотрудничество в сфере туризма и торговли, сообщает пресс-служба акима области.

Такая договоренность достигнута в ходе встречи акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в Республике Казахстан Рахматом Прамоно. Также глава региона отметил, что Индонезия обладает высоким потенциалом во многих сферах.

"Мы знаем, что Индонезия является одной из успешных стран с развитой сферой туризма. Для нашего региона важно освоить опыт этой страны в сфере развития туризма, так как в Индонезии много желающих увидеть Казахстан, в том числе мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане. Мы намерены укреплять не только туризм, но и торгово-экономическое партнерство. Наш регион может экспортировать в Индонезию бахчевую продукцию, мясо и овощи. Мы готовы к тесному сотрудничеству и к совместной работе. Приглашаем Вас принять участие в Международном инвестиционном и туристском форуме, который состоится 28 сентября в Туркестане", - сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь, Рахмат Прамоно поблагодарил главу региона за теплый прием и поделился своими впечатлениями о поездке по городу Туркестан.

"В Узбекистане я посетил Самарканд и Бухару, но мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане оказал на меня особое влияние. Моя миссия в этой стране заключается в укреплении политических и экономических связей. Вы знаете, что в политическом плане Индонезия и Казахстан являются надежными партнерами. Теперь мы намерены еще больше развивать экономические и торговые отношения. Приглашаем Вас принять участие в туристической выставке, которая пройдет в Индонезии в следующем году. Я уверен, что и наша страна внесет вклад в развитие туризма Туркестана. Нам нужно упростить визовый режим между двумя странами". - подчеркнул Р. Прамоно.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Кроме того, гостей ознакомили с проектами и Генеральным планом Туркестана.

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