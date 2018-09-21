В Мажилисе презентован проект закона по вопросам здравоохранения

Законопроект также направлен на совершенствование института донорства и оказания медпомощи больным туберкулезом, дальнейшее совершенствование ОСМС, внедрение системы национальных счетов здравоохранения.

21 сентября Министерство здравоохранения РК презентовало депутатам проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения», передает Zakon.kz.

Презентуя проект закона министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проинформировал, что в целях исполнения приоритетных задач, поставленных Главой государства и правительством, министерством разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения».

По словам министра, законопроектом вносятся поправки в 11 законодательных актов, в том числе в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях, который включает в себя следующие основные направления:

1. Внедрение новой модели ГОБМП и пакета ОСМС.

2. Совершенствование системы корпоративного управления в медицинских организациях.

3. Внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения; 4) совершенствование вопросов охраны общественного здоровья.

4. Совершенствование системы медицинского образования и науки, повышение качества подготовки медицинских кадров и другие направления.

Также Елжан Биртанов отметил, что новая модель ГОБМП и ОСМС соответствуют принципам ВОЗ по всеобщему охвату населения услугами здравоохранения. Так, в рамках ГОБМП, медицинская помощь будет предоставляться всем гражданам, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, включая амбулаторно – поликлиническое обслуживание и стационарную помощь. Медицинская помощь в системе ОСМС будет включать медуслуги сверх ГОБМП. При этом пакет ОСМС будет на 42,4 тыс. тенге больше по сравнению с пакетом ГОБМП.

«С целью обеспечения эффективного управления и развития конкуренции в сфере здравоохранения законопроектом предусматривается: расширение полномочий наблюдательных советов в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, внедрение коллегиальных исполнительных органов в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, внедрение службы внутреннего аудита в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения», – сказал министр.

Также он отметил, что в целях реализации положения госпрограммы «Денсаулық» законопроектом предусматривается наделение компетенцией: МЗ РК по разработке и утверждению правил формирования единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения и МИО по утверждению перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения по согласованию с МЗ РК.

В результате реализации данных норм ожидается:

- планирование государственных инвестиций будет рациональным

- оптимизируются расходы больничных организаций

- будет интегрирована медпомощь

- появится привлекательность участия в развитии инфраструктуры для частного бизнеса.

Таким образом, повысится качество оказания медпомощи, экономическая эффективность и конкурентоспособность системы здравоохранения в условиях внедрения ОСМС.

Помимо этого, в мае 2005 года Всемирной Ассамблеей Здравоохранения были приняты поправки по реализации международных медико-санитарных правил (ММСП). В целях регламентации полномочий и статуса Национального координатора ММСП законопроектом предусмотрено законодательное определение МЗ РК в качестве уполномоченного органа по реализации положений ММСП, а также наделение МЗ РК компетенцией межотраслевой координации деятельности по внедрению, реализации ММСП и утверждению положения о статусе и деятельности национального координатора ММСП. Данные поправки приведут к следующим ожидаемым результатам: быстрое и эффективное реагирование на риски и здоровье населения и ЧС в области общественного здравоохранения, повышенная оперативность и качество взаимодействия МЗ с ВОЗ по вопросам ЧС в области общественного здравоохранения.

«В целях совершенствования системы медобразования и науки, а также для решения задач, предусмотренных госпрограммой «Денсаулық» законопроектом: внедряется институт стратегического партнерства в сфере медицинского образования и науки; совершенствуется научная деятельность в медицине; внедряется система оценки компетенций научно-педагогических кадров организации образования и науки в области здравоохранения, также предусматривается обеспечение условий для триединства науки, практики и образования через механизм создания интегрированных академических медицинских центров и университетских клиник по аналогии Nazarbayev University», - проинформировал министр.

Подытожив свое выступление Елжан Биртанов отметил, что данный законопроект также направлен на: совершенствование института донорства и оказания медпомощи больным туберкулезом; дальнейшее совершенствование ОСМС; внедрение системы национальных счетов здравоохранения; пересмотр состава некоторых административных и уголовных правонарушений; устранение пробелов в действующем законодательстве по вопросам системы здравоохранения.

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