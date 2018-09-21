В Управлении жилья и жилищной инспекции Алматы открылся операционный зал по обслуживанию

Для продвинутых пользователей оборудован уголок самообслуживания.

В рамках Государственной программы «Рухани Жаңғыру» в здании Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы, расположенном по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова д. 215, открыт отдельный зал для оперативной консультации и приема граждан.



Операционный зал оборудован всем необходимым оборудованием и материалами для приема обращений граждан. Расположение зала на первом этаже здания облегчает получение информации и государственных услуг престарелым людям и инвалидам, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Также для инвалидов, имеющих проблемы со слухом и речью имеется онлайн сурдопереводчик. Для удобства граждан, в операционном зале Управления также имеется отдельный кабинет для приема граждан согласно расписанию.

Для продвинутых пользователей в операционном зале оборудован уголок самообслуживания, позволяющий получать государственные услуги (при наличии ЭЦП ключа) непосредственно через сайт НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан».

Основной целью открытия данного операционного зала является быстрое и качественное обслуживание обратившихся граждан, оперативное консультирование и разъяснение гражданам их прав, обязанностей и возможностей в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан, а также повышение информированности населения о действующих и планируемых государственных программах, в том числе «Нұрлы жер», «Развитие регионов 2020» (Программа Модернизации ЖКХ) и городской программы «Алматы жастары».

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