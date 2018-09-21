Пенсии россиянам планируют выплачивать из конфискованных у коррупционеров средств

Доходы полученные таким образом могут принести пенсионному фонду России дополнительно до 1,8 млрд рублей.

Конфискация средств у коррупционеров может принести в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) до 1,8 млрд рублей за шесть лет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ПФР.

Госдума 20 сентября приняла в первом чтении законопроект, согласно которому денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате коррупционных преступлений, зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий. Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

"Согласно статистике предыдущих лет, среднегодовой объем конфискованных средств, поступивших в федеральный бюджет, составляет порядка 300 млн рублей. То есть в ближайшие шесть лет бюджет Пенсионного фонда может получить в общей сложности до 1,8 млрд рублей дополнительно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все полученные таким образом средства в любом случае пойдут на выплату пенсий гражданам