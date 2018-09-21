Алматинцы могут прикрепиться дополнительно к 7 новым поликлиникам

Из 77 поликлиник, которые участвуют в кампании прикрепления для обслуживания населения в 2019 году, половина являются частными.

Жители города Алматы могут прикрепиться к одной из 77 медицинских организаций в рамках ежегодной прикрепительной кампании с 15 сентября по 15 ноября. Об этом сообщил директор филиала Фонда социального медицинского страхования Тлеухан Абилдаев, передает Zakon.kz.

По его словам, 70 из этих поликлиник уже обслуживают алматинцев в текущем году и еще 7 участвуют в кампании впервые.

«Если в 2017 году первичную медико-санитарную помощь оказывали 56 организаций, из которых 40 были государственными и 16 – частными, то в 2018 году таких организаций уже 70, а количество частных поставщиков выросло почти вдвое, - добавил Т. Абилдаев. – Из 77 поликлиник, которые участвуют в кампании прикрепления для обслуживания населения в 2019 году, половина являются частными».

Выбрать поликлинику можно на официальном сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz, а просмотреть рейтинг клиники или оставить свой отзыв - через мобильное приложение «ФМС. Народный контроль». При выборе специалисты рекомендуют ориентироваться на принципы семейного обслуживания и территориальной близости.

Напомним, что предельная нагрузка на одного врача общей практики теперь составляет 1700 человек вместо прежнего показателя в 2 тысячи человек. В связи с этим участники брифинга обратили внимание на необходимость создания новых участков и отметили активность медицинского бизнеса в решении этого вопроса.

Еще одно нововведение нынешней кампании коснется участников системы добровольного медицинского страхования. Теперь владельцы полисов ДМС получают возможность прикрепляться к сети поликлиник и обслуживаться во всех поликлиниках этой сети по всему Казахстану.

Горожане могут прикрепиться непосредственно обратившись в выбранную поликлинику либо онлайн посредством портала электронного правительства egov.kz из дома, офиса или через Connection points в Центрах обслуживания населения.

«В текущем году проведено обновление информационной системы «Регистр прикрепленного населения», реализована возможность выбора не только поликлиники, но и одного из участков врача», - сообщила директор алматинского центра электронного здравоохранения Гульнар Искакова.

Она также порекомендовала чаще использовать электронный способ прикрепления во избежание случаев некорректного прикрепления и возможных ошибок в процессе получения услуги.

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