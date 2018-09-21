Страшное столкновение тепловоза и ГАЗели: вынесен вердикт

Дежурный по переезду признан виновным и приговорен к 5 годам.

Жанаозенский городской суд вынес приговор по факту столкновения тепловоза и ГАЗели, произошедшего в ноябре прошлого года, сообщает Lada.

Осужден был дежурный по переезду, который был предан суду по части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Суд учел возраст подсудимого, отсутствие судимости и приговорил к пяти годам лишения свободы.

АО «КТЖ-Грузовые перевозки», согласно решению суда, обязано выплатить 10 семьям 36 миллионов тенге в течение двух месяцев.

Остальные пострадавшие, как сообщили в суде, могут подать иск на компенсацию морального вреда в течение трех лет.

ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 25 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение.

Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, находился на работе в состоянии легкого опьянения. В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.

Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших.

В прокуратуре рассказали, что водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!