Ленин и Гитлер борются за пост мэра города в Перу

В Латинской Америке детей часто называют в честь исторических личностей.

Житель Перу по имени Гитлер Альба Санчес стал кандидатом в мэры города Юнгар на западе страны. Ему пытался помешать другой перуанец по имени Ленин Владимир Родригес Вальверде. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на местную радиостанцию RPP.

Альба Санчес уже занимал пост мэра города с 2011 по 2014 год. Тогда он выдвигался от центристской партии «Возможности Перу», сейчас он представляет правую партию «Мы — Перу».

«Я хороший Гитлер», — утверждает кандидат. Его соотечественник, названный в честь Ленина, потребовал отказать политику в праве претендовать на должность, однако власти не нашли для этого законных оснований.

По словам Санчеса, политические противники никогда не оставляли попыток дискредитировать его из-за имени.

«Наверняка мой отец назвал меня так, потому что это звучало по-иностранному, он не знал историю Гитлера», — считает Альба Санчес.

Он признался, что задумывался о возможности сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям.

В Латинской Америке детей часто называют в честь исторических личностей. Часто встречаются такие имена, как Сталин, Наполеон, Мао и Ильич. Действующего президента Эквадора зовут Ленин Морено — такое имя ему дали родители, которые были сторонниками левых взглядов.

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