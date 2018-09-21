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Китай возмущен санкциями США за сотрудничество с Россией

Согласно заявлению официального представителя МИД страны, Америка грубо нарушила основные принципы международных отношений.

Фото : РИА Новости21 сентября 2018, 14:56

Китай сделал резкое представление США из-за введенных накануне санкций за военное сотрудничество с Россией, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Гэн Шуан.

"Китайская сторона выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями (новыми санкциями. — Прим. ред.). <…> Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", — подчеркнул он.

Гэн Шуан также отметил, что происходящее подрывает отношения между китайскими и американскими вооруженными силами.

"Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень", — заключил он.

В четверг Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Совет руководит вооруженными силами страны, его возглавляет непосредственно Си Цзиньпин.

Как объяснили в Белом доме, санкции были спровоцированы закупками у российской стороны Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе 2018-го. Обе транзакции прошли после вступления в силу антироссийских санкций, что запрещено законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

При этом в Вашингтоне уточнили, что новые меры нацелены на Москву, но не подразумевают подрыв обороноспособности России или Китая.


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