Троих пациентов психиатрической клиники ищут в Алматы

Все пропавшие - подростки.

Трое подростков, проходивших добровольное лечение в психиатрической клинике Алматы, ушли из больницы. Полиция вместе с сотрудниками третий день разыскивают их, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

Стало известно, что мать одной из пациенток разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь, которая находилась на добровольном лечении в одной из клиник города.

«В среду около 17:00 часов трое детей, в том числе моя дочь, вышли из клиники в неизвестном направлении и не вернулись ни домой, ни в больницу. С моей дочерью вместе были 16-летняя девочка Камила и 13-летний мальчик. Камеры клиники зафиксировали их, сейчас ведутся поиски детей. Сразу обратились в полицию, которые также ищут их. Моей дочери 14 лет, положили ее туда из-за за того, что у неё были галлюцинации. Она сама была рада лечь и пройти обследование. Пролежала там два дня, затем вот вместе с этими ребятами ушла. Она у нас домашняя, не представляю куда могла уйти. Была одета в джинсы и светло зеленую толстовку, на которой нарисован мишка. Я даже не знаю куда она могла пойти, как у любой матери уже всякие мысли лезут в голову», - говорит мать одной из разыскиваемых детей.

Между тем заместитель генерального директора поликлинической и научной работе психиатрической клиники Куаныш Алтынбеков отмечает, что слово «сбежать» неприемлемо в этом случае.

«У нас лечение добровольное. Не хочет человек - уходит. Хочет - остается. Сейчас вся система психиатрической службы берет направление пациентоориентированной службы. Нет такого - взять человека и закрыть. Сегодня все лечение добровольное. Слово «сбежал, побег» в данном случае неуместно. Это можно расценивать как добровольный уход. Три пациента, скажем так, добровольно ушли. У них симптоматика дромомании, склонность к бродяжничеству, уход из дома. В настоящее время ведутся розыск мероприятия. В том числе нашими сотрудниками и сотрудниками полиции», - говорит Куаныш Алтынбеков.

В клинике в настоящее время ведется внутренняя проверка на выявление того, что было ли необоснованное отклонение от клинического протокола.

«Проверяем было ли ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны сотрудников, которые оставались на смене. При выявлении этих нарушений будут приняты соответствующие меры. В этом случае нарушен внутренний распорядок нашего центра. Воспитатель отвлекся, как я поняла это было спланировано. Его намеренно отвлекли и в это время покинули помещение. У нас нет решеток и мы в отличие от других стацобъектов - открытая организация. Контингент детско-подросткового отделения - дети подростки с поведенческими расстройствами», - сказала руководитель службы контроля качества медицинских услуг Ажар Абеева.

Также она отметила, что в защиту врачебной тайны она не может разглашать диагноз детей, ушедших из клиники. К тому же, она предполагает, что один из троих выступил инициатором, а остальные попали под его давление.

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