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Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

В частности, будут рассмотрены несколько ратификационных законопроектов.

Фото : Ж.Куспанов21 сентября 2018, 15:23

Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены несколько ратификационных законопроектов, среди них Соглашение Казахстана с Россией об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар».

В этом ряду и Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам. Документом определяется порядок взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ.

Проект повестки содержит также новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законодательные поправки по вопросам ЖКХ.


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