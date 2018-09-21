Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
В частности, будут рассмотрены несколько ратификационных законопроектов.
Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.
В частности, будут рассмотрены несколько ратификационных законопроектов, среди них Соглашение Казахстана с Россией об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар».
В этом ряду и Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам. Документом определяется порядок взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ.
Проект повестки содержит также новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законодательные поправки по вопросам ЖКХ.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!