В Мангистау в течение месяца проведут рейды по взысканию налоговых задолженностей

Глава региона объявил месячник по добровольной уплате налогов населением.

В Мангистау прошло заседание по итогам исполнения доходной части государственного бюджета. Аким области Ералы Тугжанов заслушал отчет руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области Данияра Жаналинова, сообщает пресс-служба акима области.

Доходы бюджета определяются исходя из налоговой базы, а также прогнозных параметров макроэкономических показателей. По данным официальной статистики индекс физического объема основных отраслей экономики к 1 квартал 2018г. сложился положительный, 104,4%. Также положительный темп роста ВРП 127,2%.

При этом, налоговые поступления в консолидированный бюджет составили 175,6 млрд. тенге с ростом к аналогичному периоду на 144,2 %. Доля поступлений в ВРП за 1 квартал 2018 г. составила 26,6% с ростом на 3,1 процентных пункта по отношению к 1 квартал 2017 г.

"За 1 полугодие 2018 года налоговое поступление в местный бюджет по Мангистауской области составило 64 454,1 млн. тенге. План по доходам местного бюджета в компетенции КГД МФ РК по состоянию на сентябрь 2018 года исполнен на 88,9% (при плане 103 168,6 млн.тенге фактически поступило 91 683,3 млн.тенге). Годовой план по доходам местного бюджета в компетенции КГД МФ РК исполнен на 65,5% (при плане 139 967,0 млн.тенге фактически поступило 91 683,3 млн.тенге). По итогам текущего года ожидаемое поступление в местный бюджет по данным управления госдоходов составляет 132 915,5 млн.тенге, что меньше утвержденного плана (план – 139 958,4 млн.тенге)", - доложил руководитель ДГД Данияр Жаналинов.

В докладе прозвучала критика по отношению к субъектам малого и среднего бизнеса, в частности, по крупным торговым домам, рынкам города Актау, а также по неуплате налога на имущество и земельному налогу крупных частных домов и коттеджей, не учтенным в уполномоченных органах по регистрации недвижимости по Актау.

Также были озвучены факты о проделанной работе по налогоплательщикам, которые скрывают фонд оплаты труда, а также указывают минимальную заработную плату. Так, 59 налогоплательщиков (кафе, рестораны) занижающих доходы и фактически работающих наемных лиц. 160 налогоплательщиков (кафе, рестораны, парикмахерские и др) представили ФНО с нулевыми показателями или не указали наемных работников.

По результатам анализа налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей сжиженным газом, выявлено расхождение оборотов на общую сумму 1 296,2 млн. тенге. На сегодняшний день от налогоплательщиков поступило в местный бюджет 15,2 млн. тенге. В отношении остальных НП применяются меры в соответствии с Налоговым кодексом.

В результате камерального контроля в сфере игорного бизнеса за 2016, 2017 и за 1 полугодие 2018 года выявлено 13 налогоплательщиков не уплативших налоги на 106 979,8 тыс. тенге.

Кроме того, были озвучены результаты проводимых работ по обеспечению полноты поступления платы за эмиссии в окружающую среду, по уклонению от уплаты налога на транспортные средства юридическими лицами, о задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства и о проблемах в работе частных судебных исполнителей по его взысканию.

По итогам совещания аким области Ералы Тугжанов дал поручение соответствующим государственным органам, а также общественным организациям, партиям, неправительственным организациям, общественным движениям в течение месяца провести рейды по взысканию налоговых задолженностей. Кроме того, глава региона объявил месячник по добровольной уплате налогов населением. Также Ералы Тугжанов дал ряд поручений уполномоченным органам, акимам городов и районов по разработке конкретного плана действий, мониторинга факта отклонения от уплаты налогов и другие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!