Видео со "странным" актюбинским полицейским прокомментировали в ДВД

Он был в состоянии депрессии и после трех суток нахождения на рабочем месте.

В пресс-службе ДВД Актюбинской области прокомментировали видеоролик с участием полицейского, которого очевидцы посчитали пьяным, передает Zakon.kz.

"По факту видеозаписи, размещенного в социальных сетях сообщаем, что событие зарегистрировано в июне месяце текущего года. В настоящее время Управлением собственной безопасности ДВД начата служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного характера" - сообщили в полиции.

Что касается событий того дня, то в полиции пояснили, что старший следователь Саздинского ОП Буркутбаев Е.Т. в течение трех суток был на работе - расследовал гибель женщины в шахте лифта.

"Узнав о серьезной болезни близкого родственника, находясь в состоянии депрессии, выехал на служебной автомашине, закрепленной за ним в больницу. По пути следования, в силу погодных условии (дождь), касательно задел задний бампер встречной автомашины «Нива», водитель которой в полицию не обращался и претензии не имеет в связи с незначительным повреждением", - сообщили в ДВД.

Коллеги следователя и руководство отдела полиции пояснили, что он не употреблял спиртные напитки. Его характеризуют положительно, как добросовестного сотрудника.

Также в ДВД сообщили, что автором видео является руководитель ТОО, проходящий в качестве подозреваемого по уголовному делу по факту мошенничества на крупную сумму (более 98 млн тенге). Расследование дела вел этот самый следователь - Буркутбаев (уголовное дело направлено по подследственности в ДГД по Актюбинской области).

О результатах служебной проверки будет сообщено дополнительно.

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