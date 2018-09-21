Замначальника ДГД Мангистауской области подозревается в получении взятки

Он подозревается в получении взятки в общей сумме 10 млн тенге.

Фото : zakon.kz

По подозрению в получении крупной взятки задержан заместитель руководителя ДГД по Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК. "Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК задержан заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области. Он подозревается в получении взятки в общей сумме 10 млн тенге", - сообщили в ведомстве. По данному факту ведется досудебное расследование.

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