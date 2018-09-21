Замначальника ДГД Мангистауской области подозревается в получении взятки
Он подозревается в получении взятки в общей сумме 10 млн тенге.
Фото : zakon.kz21 сентября 2018, 16:03
По подозрению в получении крупной взятки задержан заместитель руководителя ДГД по Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
"Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК задержан заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области. Он подозревается в получении взятки в общей сумме 10 млн тенге", - сообщили в ведомстве.
По данному факту ведется досудебное расследование.
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