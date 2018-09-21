В Туркестане стартовал международный конкурс "Ясауитану-2018"

В конкурсе принимают участие более 40 учащихся из Узбекистана, Турции, Кыргызстана, а также из городов Казахстана.

В честь 20-летия Астаны и 40-летия Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет Султан" в городе Туркестан стартовал XXII Международный конкурс среди школьников "Ясауитану-2018", сообщает пресс-служба акима области.

В конкурсе принимают участие более 40 учащихся из Узбекистана, Турции, Кыргызстана, а также из городов Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.

Цель конкурса - знакомство с духовным наследием и учением Ходжи Ахмеда Ясави, трудами выдающихся личностей средневековья, похороненных на территории исторического комплекса "Азрет Султан", а также пропаганда истории города Туркестан и ценных экспонатов эпохи Амира Тимура.

Отметим, что конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе учащиеся будут соревноваться в знании хикметов Ходжи Ахмеда Ясави, на втором этапе ответят на вопросы, касающиеся жизни и творчества Ходжи Ахмеда Ясави, о мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и его экспонатах. Победителей наградят специальными дипломами, а педагогов - сертификатами.

Напомним, история конкурса "Ясауитану" берет свое начало с 1996 года. Впервые конкурс среди городских школ на районном уровне был проведен в 2006 году, в 2007-2008 годах - на областном, в 2009-2015 годах - на республиканском и с 2016 года конкурс проводится на Международном уровне.

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