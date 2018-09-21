Масимов провел заседание Антитеррористического центра
Обсуждались меры по реабилитации и ресоциализации казахстанских семей, прибывающих из зон террористической активности.
Фото : Liter.kz21 сентября 2018, 16:52
21 сентября в Астане председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
На заседании обсуждались меры по реабилитации и ресоциализации казахстанских семей, прибывающих из зон террористической активности.
"Рассмотрены пути повышения эффективности противодействия террористической пропаганде в сети Интернет, а также усиления профилактической работы уполномоченных органов в информационном пространстве. По результатам заседания АТЦ приняты соответствующие протокольные решения", - сказано в сообщении КНБ.
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