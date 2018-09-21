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В Алматы перекроют движение по ул.Ганди

Движение будет перекрыто с 8 до 18 часов.

Фото : kursiv.kz21 сентября 2018, 16:53

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта по ул. Ганди движение транспортных средств от пр.Назарбаева до ул. западный Желтоксан будет перекрыто 22 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как указывается, движение будет перекрыто с 8 до 18 часов, а также 24 сентября в это же время.


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