В Алматы перекроют движение по ул.Ганди

Движение будет перекрыто с 8 до 18 часов.

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта по ул. Ганди движение транспортных средств от пр.Назарбаева до ул. западный Желтоксан будет перекрыто 22 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как указывается, движение будет перекрыто с 8 до 18 часов, а также 24 сентября в это же время.

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