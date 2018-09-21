В Кызылординской области оружие регистрировали на судимых, умерших и состоящих на учете граждан

В области на 8 165 граждан зарегистрировано 10 442 единиц оружия.

Прокуратура Кызылординской области во время проверки в сфере оборота оружия выявила многочисленные нарушения, в числе которых факты наличия зарегистрированного оружия за 28 умершими гражданами, сообщает Zakon.kz.

«Проверка показала, что деятельность органов внутренних дел области в сфере контрольно-надзорных и лицензионно-разрешительных функций осуществляется не на должном уровне. В области на 8 165 граждан зарегистрировано 10 442 единиц оружия, из них 307 граждан владеют 346 единицами нарезного оружия», - говорится в сообщении.

Как отмечается, выявлено 15 владельцев оружия, которые состоят на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а 8 владельцев нарезного оружия вовсе имеют судимости.

Также установлены факты наличия зарегистрированного оружия у 28 граждан, числящихся на сегодняшний день умершими.

«Меры по прекращению действия разрешений на хранение и ношение оружия названных лиц не предпринимались, что является нарушением требований закона «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», - отметили в прокуратуре - Более того, 350 владельцев оружия, допустивших нарушения требований по хранению, применению и перерегистрации оружия, не направлены на пересдачу экзаменов».

Также ненадлежащим образом организованы мероприятия по поиску местонахождения 639 владельцев гражданского огнестрельного оружия.

Не инициированы проверочные мероприятия в отношении 27 лиц, неоднократно сдававших огнестрельные оружия в рамках проводимых органами внутренних дел акций по добровольной сдаче оружия.

Выявленные нарушения законности стали предметом рассмотрения на межведомственном оперативном совещании, где прокуратурой даны указания о принятии исчерпывающих мер по устранению недостатков.

По представлению прокурора 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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