Первая экспедиция на Марс погибнет ещё в космосе - ученые

Специалисты проекта ExoMars провели эксперименты.

Исследователи считают, что современная наука и технологии не могут решить вопрос безопасной доставки человека на Красную планету, передает life.ru.

Европейское космическое агентство опубликовало неутешительный доклад, согласно которому первая экспедиция на Марс станет последней для космонавтов. Главная трагедия состоит в том, что почти годовой полёт до планеты первые космонавты (и возможно, колонисты) не переживут. Отмечается, что только за первые шесть месяцев полёта экипаж космического корабля получит на 60% больше радиации, чем за всю свою профессиональную карьеру.

Специалисты проекта ExoMars провели эксперименты на десятках животных и подсчитали, что дозы радиации, которые накопятся в организме астронавтов в открытом космосе, будут в несколько сотен раз больше, чем количество радиации, накопленное людьми за то же время пребывания на Земле. Эффективной защиты от радиации в космосе не существует — такие технологии есть, но противорадиационная "оболочка" будет весить несколько сотен тонн и для её вывода на орбиту и сборки потребуется несколько лет и с десяток сверхтяжёлых ракет.

Накопленная радиация в организме космонавтов поднимет вероятность образования злокачественных опухолей практически до 100 процентов. Исследователи уверены, что такое воздействие убьёт большую часть космонавтов по дороге к новому миру, а те, кто сумеет выжить во время полёта, все равно умрут, но уже на поверхности.

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