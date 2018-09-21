Головкин проиграл по делу - легендарный российский комментатор

Что можно было сделать, когда ты пятишься назад, работаешь 80 процентов всех боевых действий за счет джеба? Мне это кажется непонятным, - Владимир Гендлин.

Легендарный российский комментатор и обозреватель бокса Владимир Гендлин в интервью республиканскому интернет-порталу Sports.kz оценил поединок казахстанского боксера Геннадия Головина против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Напомним, что по итогам данного боя GGG уступил раздельным решением судьей и лишился чемпионских поясов в средней весовой категории по версиям WBC, WBA (Super) и IBO.





— У меня сложилось впечатление, что Головкин проиграл по делу. Мизер проиграл, конечно, — но проиграл. Из-за чего? В этом надо разбираться, — сказал Владимир Гендлин.

— В чем заключались основные ошибки Головкина?

— Мне кажется, что Вы недооцениваете «достижение» тренера Головкина — господина Санчеса. Насколько мне удалось подслушать то, что он говорил в углу, наставник давал боксеру технические советы, совершенно не нужные для бойца такого мирового уровня, как Головкин. Хотя вопрос там должен был строиться на стратегии, — а этого не было.

— В чем заключалась стратегия Головкина и его команды в этом поединке?

— Вот, — я тоже гадаю: что Геннадий хотел сделать?! Что можно было сделать, когда ты пятишься назад, работаешь 80 процентов всех боевых действий за счет джеба? Мне это кажется непонятным. Что они задумали, был ли у них план? Можно ли вообще это назвать планом? Все тот же Адель Санчес должен был понимать, что в первом бою Сауль Альварес выглядел неплохо, и чем дальше шел бой, тем увереннее он действовал. Это должно было насторожить команду Головкина, потому что значило только одно: Альварес своего противника просчитал, и в следующем бою его ничем уже не удивишь. Нужно было что-то изобрести. А Абель Санчес, по-моему, ничего не сделал для этого.

— Вам понравилось, как провел бой Сауль Альварес?

— Он здорово действовал, сделал максимум возможного для победы. Почему Головкин иногда даже инициативу отдавал? Вот это мне совершенно непонятно.

— А что сделал «Канело»? Выбрал нужную дистанцию?

— Во-первых, — прессинг, во-вторых, — стремление к обострению, чего Головкин, думаю, не ожидал, потому что Геннадий привык, что от него все бегают, стараются не попадать в опасное положение. А тут все наоборот получилось: на него стали давить.

— Почему-то после второго боя Головкина против Альвареса мне вспомнился поединок Мурата Гассиева, которого тоже тренирует Абель Санчес, против Александра Усика. Тогда Вы тоже в беседе с коллегой Владимиром Усачевым из «Советского спорта» отмечали, что Гассиев проиграл, прежде всего, из-за стратегического просчета, и что Мурату нужно менять тренера.

— Да, конечно. Я не знаю и не хочу выступать в роли судьи. Головкину лучше знать, хорош для него Санчес или нет. Геннадий все это дело знает намного лучше нас. Но если судить со стороны, — ну, явно разный уровень бойца и его наставника.

— Поединок заслуживает того, чтобы признать его боем года?

— Считаю, это самое интересное из того, что в этом году было. Там же ситуация какая? Вот эти двое — рядом с ними нет никого близкого по уровню. Так что, думаю, это редкий случай, когда зрителям повезло. Они увидели очень сильных ребят.

— Что делать Головкину дальше? Было четкое впечатление, что он просто по-человечески устал.

— У меня такое ощущение тоже. Не знаю ни Головкина, ни его психотип. Может, ему нужно посоветовать отдохнуть, вообще забыть все это дело на какое-то время. Просто отвернуться от этого всего. Потому что человек изнашивается вообще в боях, теряет интерес, — уже нет того куража.

Такая история была с Володей Кличко. Что, он хуже этого Энтони Джошуа был? Лучше его был. Но, тем не менее, проиграл. Проиграл этому клоуну Тайсону Фьюри... Потому что чувствовалось: с него уже хватит, — он уже все, наелся. Я не знаю, как себя чувствует Головкин. Может быть — так же.

Головкину уже точно нечего доказывать, нечего стыдиться. Назовите мне хоть одного боксера, который бы не проигрывал. Мохаммед Али, Рой Джонс-младший, Джордж Формэн — называйте любые имена. У всех были неудачи, за исключением Рокки Марчиано, — но это было так давно... Поэтому ничего такого в бою с «Канело» не произошло. Тем более, там не было такого тяжелого поражения. Там был хороший, равный бой с небольшим преимуществом высококлассного оппонента — вот и все. Поэтому все, что касается его отношения, — все это ерунда. Жизнь продолжается. Может, нужно просто отдохнуть, да и все.

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