Почему Головкин ушел с ринга после боя с "Канело", не дав интервью

Пусть этот момент останется с ним - сказал GGG после боя.

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес объяснил, почему Головкин не остался на ринге для флэш-интервью после рематча с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

- По причине большого празднования в ринге для «Канело», Геннадий подозвал меня и сказал: «Дайте ему его время. Это его момент». У нас будет время для интервью чуть позже. Он хотел позволить «Канело» насладиться этим моментом. Было сказано много горячих слов, были подняты некоторые темы, но нет никакой причины подавить этот момент, пусть это останется моментом для «Канело», - написал Санчес в своей конференции в Reddit.

«Канело» победил Головкина во втором поединке решением большинства голосов судей. Их первый бой в прошлом году завершился спорной ничьей.

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