Минэнерго будет контролировать уровень мусора в Казахстане

С 1 января 2019 года вступают в силу нормы Экологического кодекса, которые запрещают захоронение на полигонах ТБО без предварительной переработки.

Министерство энергетики РК будет проводить мониторинг деятельности акиматов по обращению с отходами и сообщать о результатах Администрации Президента РК. Об этом сегодня проинформировал вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно пункту 16 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства министерством разработана методика проведения оценки прогресса по внедрению современных методов и технологий утилизации и переработки твердо-бытовых (ТБО) во всех регионах. Данная методика направлена на получение объективной оценки качества работ акиматов за прошедший период и стимулирования улучшения их деятельности на предстоящие годы в сфере обращения отходами. При этом министерством предполагается проводить мониторинг деятельности акиматов в области обращения отходами с выставлением оценки в соответствии с данной методикой, а также с дальнейшим направлением итогов оценки в Администрацию Президента», - рассказал вице-министр на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В Минэнерго напомнили, что с 1 января 2019 года вступают в силу нормы Экологического кодекса, которые запрещают захоронение на полигонах ТБО без предварительной переработки.

«Это касается пластмассы, пластика, полиэтилена, макулатуры, картона, бумаги, стеклобой. В этой связи я призываю своих коллег обеспечить исполнение норм законодательства. Времени остается очень мало», - предупредил Сабит Нурлыбай.

По данным Минэнерго, за восемь месяцев текущего года в Казахстане образовано более трех миллионов тонн твердых бытовых отходов, из них переработано и утилизировано около 330 тысяч тонн, что составляет порядка 10,5% от общего объема образования. Для сравнения, в 2017 году объем переработки и утилизации ТБО составил 9%.

Отметим, что согласно концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике долю переработки отходов необходимо довести к 2030 году до 40%, а к 2050 году - до 50%. В настоящее время в республике функционируют более 130 предприятий, сортирующих и перерабатывающих отходы, выпускающих более 20 видов продукции. Раздельный сбор отходов внедрен в более чем 40 населенных пунктах, а сортировка - в 19.

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