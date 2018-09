БРК готов инвестировать в машиностроение

В Банке на обслуживании находятся пять инвестиционных проектов и одна предэкспортная операция в отрасли машиностроения на общую сумму займов 96,5 млрд тенге.

Банк развития Казахстана (дочка Холдинга «Байтерек») ждет клиентов с технически и экономически проработанными проектами. Для финансирования таких проектов у банка на сегодня есть достаточный объем свободных средств, в том числе 197 млрд тенге по Государственной программе индустриально-инновационного развития и «Нұрлы жол». Об этом сообщил Председатель БРК Болат Жамишев на VI-м форуме машиностроителей, проходящем в эти дни в Астане, передает zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана».

Машиностроение, как часть обрабатывающей промышленности, Банку интересна для инвестиций. Однако пока в кредитном портфеле доля этой отрасли пока невелика – чуть более 1% в объеме прямого кредитования. Но это крупные проекты, такие как производство в Костанае легковых автомобилей и сельхозтехники, расширение производств железнодорожных колес в Экибастузе и нефтепромыслового оборудования в Атырау, а также строительство завода по производству силовых трансформаторов в Шымкенте.

«Действительно, в нашем портфеле доля машиностроения незначительная, в то же время если сравнивать наш портфель по долгосрочным займам в обрабатывающем секторе, инфраструктуре, то он по долгосрочным займам сопоставим со ссудным портфелем всего банковского сектора Казахстана» - пояснил Жамишев.

На сегодня в Банке на обслуживании находятся пять инвестиционных проектов и одна предэкспортная операция в отрасли машиностроения на общую сумму займов 96,5 млрд тенге.

Финансовый институт предлагает бизнесу различные кредитные инструменты. В частности, долгосрочное финансирование инвестиционных проектов, кредитование оборотных средств предприятия в рамках уже профинансированного проекта, а также поддержка экспорта продукции введенного в строй предприятия в виде финансирования экспортных и предэкспортных операций. Условия предоставления займов на инвестпроекты - от 7 млрд тенге сроком до 20 лет, экспортные операции – от 1 млрд тенге сроком до 3 лет. В рамках ГПИИР финансирование предоставляется по ставке 9-10 % годовых в тенге, в рамках программы «Нұрлы жол» - не более 8%..

В инструментарии БРК имеется также проектное финансирование.

«Мы финансируем проекты, где обеспечением по займу могут являться будущие денежные потоки, которые должны быть подтверждены off-take контрактами, частично могут быть закрыты EPC – контрактами, то есть контрактами, при которых подрядчик берет обязательство по вводу в эксплуатацию предприятия с тем, чтобы исключить риск остаться с «незавершенкой». При этом участие заемщика в финансировании проекта должно быть не менее 30% от стоимости проекта», сообщил руководитель Банка развития.

Кроме того, Банк развития уже имеет опыт в синдицированном финансировании. При таком совместном с другими банками кредитовании Банк финансирует проект с минимальной запрашиваемой суммой не менее 7 млрд тенге на срок до 20 лет, при этом доля участия БРК должна быть не менее 3,5 млрд тг.

- Если у вас есть банки, с которыми вы взаимодействуете и планируете профинансировать какую-то часть проекта, то мы у себя отработали инструментарий, при котором готовы заходить в контракты и привлекать в наши контракты банки второго уровня с тем, чтобы выстраивать синдикаты для финансирования с условием, что минимальные суммы и сроки будут те, о которых я сказал, - пояснил Жамишев, обращаясь к участникам форума.

Напомним, что кредитное соглашение БРК, заключенное с синдикатом банков, состоящим из Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Deutsche Bank Hong Kong Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank для финансирования проекта реконструкции и модернизации Шымкентского НПЗ, было признано лучшей сделкой 2017 года с участием Европейского/Евразийского Экспортно Кредитного Агентства.

