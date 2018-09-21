Гвардейцы стали победителями международного турнира по рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 16 сборных команд.

В Астане завершился Международный турнир по рукопашному бою на Кубок Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан. На турнире, приуроченной 20-летию столицы нашей страны – городе Астане прибыли лучшие спортсмены, чемпионы мира, мастера спорта международного класса по рукопашному бою, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В общекомандном зачете первое место вместе с ним Кубок Главнокомандующего Национальной гвардией и денежную премию в размере 500 тысяч тенге завоевала команда Национальной гвардии Казахстана.

Второе место и денежный приз в размере 300 тысяч тенге досталось гостям из России – сборной Росгвардии, победителям турнира прошлого года.

На третьем месте расположилась впервые участвовавшая в данном соревновании команда Национальной гвардии Узбекистана с денежным призом в размере 200 тысяч тенге. Награду победителям в командном зачете вручил министр внутренних дел Республики Казахстан Калмуханбет Касымов.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными призами. Также были награды в различных номинациях, так например военнослужащий Нацгвардии РК Эдуард Сапар был удостоен номинации «За лучшую технику ведения боя», а также специальным призом - плазменным телевизором.

Главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков поблагодарил спортсменов за хороший уровень физической подготовки и пожелал им дальнейших спортивных успехов, а также выразил надежду на то, что в следующем году география турнира расширится.

- Проводить соревнования такого рода стала большой традицией. Прикладные виды спорта как стрельба, бег, плавание, рукопашный бой воспитывают необходимые для военнослужащего качества и в наше время, несмотря на новые виды вооружения и техники. Они воспитывают волю к победе, силу, выносливость, реакцию, координацию и важные психологические качества, - отметил в своем выступлении Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 16 сборных команд, представляющих Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования и другие силовые структуры нашей страны, а также гостей из России, Китая и Республики Узбекистан.

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