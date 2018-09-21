В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Гроза идет в СКО, Костанайскую и Кызылординскую области.

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

22 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Костанайской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области местами сохраняются гроза, туман, град, днем пыльная буря, шквал, юго-западный, южный ветер 15-20 м/с.

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