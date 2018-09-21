Звезда американской поп-музыки восхитилась казахстанскими танцорами

Это сделало мое утро! - пишет Сиара.

Популярная американская певица Ciara опубликовала на своей странице в Instagram видео, где молодые девчонки и парни танцуют под ее песню на фоне здания Назарбаев университета в Астане, сообщает zakon.kz.

Это сделало мое утро! – восторгается певица.

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