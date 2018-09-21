Звезда американской поп-музыки восхитилась казахстанскими танцорами
Это сделало мое утро! - пишет Сиара.
Фото : Instagram21 сентября 2018, 20:00
Популярная американская певица Ciara опубликовала на своей странице в Instagram видео, где молодые девчонки и парни танцуют под ее песню на фоне здания Назарбаев университета в Астане, сообщает zakon.kz.
Это сделало мое утро! – восторгается певица.
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