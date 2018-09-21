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Звезда американской поп-музыки восхитилась казахстанскими танцорами

Это сделало мое утро! - пишет Сиара.

Фото : Instagram21 сентября 2018, 20:00

Популярная американская певица Ciara опубликовала на своей странице в Instagram видео, где молодые девчонки и парни танцуют под ее песню на фоне здания Назарбаев университета в Астане, сообщает zakon.kz.

Это сделало мое утро! – восторгается певица.

Пользователи также оценили наших ребят в комментариях.


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